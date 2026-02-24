Donne d’arte e di denari

La rappresentazione teatrale “Donne d’arte e di denari” si tiene sabato 7 marzo 2026 al Teatro Excelsior di Mortise, in via Madonna della Salute 7 a Padova, a causa di una richiesta del pubblico locale. Maria Luisa Fracon ha scritto il testo dello spettacolo, che affronta temi legati alla condizione femminile e alla storia dell’arte. L’evento si svolge alle ore 21 e richiama appassionati di teatro e cultura.

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21, al Teatro Excelsior di Mortise, in Via Madonna della Salute 7 a Padova, viene presentato lo spettacolo teatrale "Donne d'arte e di denari", testo di Maria Luisa Fracon. In scena: Augusta Basile (danza), Serena Fiorio (voce), Alessandra Zago (violino). Padova dispone di un ricco patrimonio d'arte. In particolare, i suoi affreschi trecenteschi rappresentano un unicum invidiato dal mondo. Con questo spettacolo possiamo incontrare due monumenti emblematici: la Cappella di San Giacomo, presso la Basilica del Santo, e il Battistero del Duomo.