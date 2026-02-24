Donne e arte protagoniste | torna Innamorati della Musica

Il ritorno di “Innamorati della Musica” nasce dalla passione dell’Associazione Igor Stravinsky per valorizzare il legame tra donne e arte. La rassegna, che quest’anno si arricchisce di eventi tra concerti e esposizioni, coinvolge artisti e musicisti locali. La scelta di dedicare questa edizione alle figure femminili mira a mettere in luce il loro ruolo nella scena culturale. La prima tappa si terrà tra pochi giorni in una storica galleria del centro.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Riparte la rassegna musicale “Innamorati della Musica”, promossa dall’Associazione Igor Stravinsky, che anche per l’edizione 2026 propone un calendario ricco di appuntamenti tra musica e arti visive. Il primo appuntamento si terrà domenica 1 marzo con “Donne e quadri da favola”, un raffinato incontro tra le sonorità del Duo pianistico Maria Pia e Francesca Carola e l’arte pittorica di Gennaro Vallifuoco. Un dialogo suggestivo tra note e colori, capace di trasportare il pubblico in un percorso emozionale dedicato all’universo femminile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

