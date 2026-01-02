Quanti anni di vita e denari ci costa l' aria che respiriamo

L'inquinamento atmosferico rappresenta un problema crescente in Emilia Romagna, come evidenziato dalle numerose allerte per smog nel 2025 e le misure emergenziali adottate da Arpae. Questa situazione può avere effetti sulla salute e sui costi economici a lungo termine, influenzando la qualità della vita e il benessere della popolazione. È importante comprendere come l'inquinamento possa incidere sulla nostra durata di vita e sulle risorse finanziarie impiegate per contrastarlo.

