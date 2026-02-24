Donna trovata morta in casa con ferite all’addome | indagini in corso

Una donna è stata trovata senza vita in casa, con ferite all’addome, a causa di una presunta aggressione. La scoperta è avvenuta in via Donatori degli Organi, ad Ostellato, dove i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito rumori sospetti. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze del decesso e sulla natura delle ferite, cercando di capire cosa sia successo in quella abitazione. La zona è stata posta sotto controllo mentre proseguono le verifiche.

Ferrara, 24 febbraio 2026 – Il corpo di una donna privo di vita è stato trovato in via Donatori degli Organi, ad Ostellato nel Ferrarese. Era all'interno della sua abitazione. La donna pensionata aveva ferite all'addome, inferte probabilmente da un coltello. I testimoni raccontano di litigi e di un camper sempre parcheggiato davanti alla casa. Sia chiaro: sono soltanto ipotesi che andranno confermate dagli inquirenti. L'allarme è scattato attorno alle 19. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza e automedica che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.