Lecce donna di 49 anni trovata morta in casa | indagini in corso

Questa mattina a Melissano, in provincia di Lecce, una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno cercando di capire cosa sia successo. La salma è stata già trasferita in obitorio, mentre gli investigatori raccolgono elementi per chiarire le cause del decesso. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.

Una donna di 49 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. A lanciare l’allarme, nella notte, è stato il proprietario della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Sono in corso le indagini per definire i contorni della vicenda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

