Questa mattina a Melissano, in provincia di Lecce, una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno cercando di capire cosa sia successo. La salma è stata già trasferita in obitorio, mentre gli investigatori raccolgono elementi per chiarire le cause del decesso. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.

Una donna di 49 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. A lanciare l’allarme, nella notte, è stato il proprietario della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Sono in corso le indagini per definire i contorni della vicenda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lecce, donna di 49 anni trovata morta in casa: indagini in corso

Approfondimenti su Lecce Donna

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lecce Donna

Argomenti discussi: Operazione antidroga Snodo, arriva la prescrizione: prosciolti in 14; Notte di terrore tra Manduria e Lecce, giovane rapinata e molestata. Arrestati 25enne e un minore; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Truffa dello spoofing, la Polizia lancia l'allarme: Sul display il numero della Questura, ma è un raggiro.

Donna di 49 anni trovata morta in casa, mistero nel Salento: «Sequestrati cellulari e alcuni flaconi». Disposta l'autopsiaMistero nel Salento dove una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. A dare l'allarme è stato il proprietario della ... leggo.it

Lecce, donna trovata morta in casa(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per comprendere i motivi del deces ... meridiananotizie.it

Una donna di 42 anni di Aradeo, in provincia di Lecce, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Casarano a Taurisano. #casarano #taurisano Per cause in corso di accertamento si sono scontrate la Jeep g - facebook.com facebook