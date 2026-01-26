Clusone Fondazione Sant’Andrea rimessa a nuovo | il 14 febbraio l’inaugurazione

A Clusone, i lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento antisismico della Fondazione Sant’Andrea si concluderanno a breve. Gli interventi, iniziati a marzo 2024, riguardano gli immobili che ospitano la casa di riposo e altri servizi assistenziali. L’inaugurazione è prevista per il 14 febbraio, segnando un importante passo verso il miglioramento delle strutture dedicate alla comunità locale.

Clusone. Sono in dirittura d’arrivo a Clusone i lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento antisismico iniziati a marzo 2024 sugli immobili della Fondazione Sant’Andrea di Clusone che ospitano la casa di riposo della cittadina e altri servizi assistenziali. Un investimento arrivato a sfiorare i 20 milioni di euro, in gran parte coperto grazie al Superbonus 110%. Il presidente della Fondazione, dott. Emiliano Fantoni, afferma: “Tenuto conto che all’interno delle stanze vivono i nostri ospiti, abbiamo dedicato molta cura e delicatezza nello svolgere i lavori ma, a fronte di queste difficoltà e questi disagi, potremo poi godere di un immobile che è un gioiellino dal punto di vista di efficientamento energetico e antisismico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

