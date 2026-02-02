Ragazza di 12 anni precipita dal quarto piano di un palazzo a Bologna | muore dopo tre giorni in ospedale

Una ragazzina di 12 anni è caduta dal quarto piano di un palazzo a Bologna mentre era in casa con i genitori. È stata subito portata in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate e alla fine è deceduta dopo tre giorni di ricovero. La polizia indaga sull’accaduto.

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quarto piano a Bologna mentre era in casa con i genitori: è morta dopo tre giorni di ricovero in ospedale.

