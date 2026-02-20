Donna d’Arte | a Perugia visioni voci e metamorfosi del femminile
Donna d’Arte, in programma dal 22 febbraio al 9 marzo 2026 presso il Centro Galeazzo Alessi – Ex Borsa Merci di Perugia, si presenterà come un luogo sospeso e necessario, dove il femminile prenderà forma, parola, suono e movimento, diventando racconto collettivo e visione futura. Un percorso multidisciplinare che intreccerà pittura, scultura, performance, letteratura e riflessione sui diritti, costruendo un ponte tra estetica, società e comunità, questo il programma. La rassegna si aprirà con l’inaugurazione della mostra di pittura “La mia anima è il sogno di una farfalla” di Ugo Levita, un viaggio visionario tra metamorfosi, identità e immaginazione simbolica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
