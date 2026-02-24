Domenico morto i Nas all' ospedale di Bolzano Accuse ai medici di Napoli | Criticità operative nel team durante l' espianto

Il decesso di Domenico, avvenuto sabato scorso, ha portato i Nas di Trento a intervenire all'ospedale di Bolzano per verifiche. Le autorità sospettano criticità operative nel team durante l’espianto del cuore, che potrebbe aver influenzato l’esito. I controlli mirano a chiarire eventuali irregolarità e raccogliere prove sul procedimento. Le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto in quella delicata operazione.

Il Nas di Trento si sono recati all'ospedale di Bolzano per una serie di accertamenti in riferimento all'inchiesta sul cuore trapiantato al piccolo Domenico, deceduto sabato scorso. I militari si sono fatti consegnare l'elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell'intera procedura di espianto e trasporto del cuore. Gli inquirenti, apprende l'Ansa, per il momento non avrebbero rilevato profili di responsabilità del personale bolzanino. Le accuse Durante i 59 minuti di intervento, tra le 11:25 e le 12:24 del 23 dicembre scorso, sarebbero state riscontrate diverse criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

