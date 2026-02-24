Domenico morto i medici di Bolzano accusano Napoli | Criticità operative nel team durante l' espianto

Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto, che i medici di Bolzano attribuiscono a criticità operative del team di Napoli. I medici hanno segnalato difficoltà tecniche che potrebbero aver compromesso il procedimento. Questa mattina, Partizia Mercolino, assistita dal suo avvocato, ha consegnato agli uffici della Procura una registrazione audio legata all’incidente. Le autorità esaminano ora i dettagli di quanto accaduto. La vicenda resta sotto osservazione.

Partizia Mercolino, accompagnata dal suo legale, l'avvocato Francesco Petruzzi, si è recata stamattina negli uffici della Procura per depositare la registrazione audio di una conversazione avuta con il cardiochirurgo che il 23 dicembre scorso ha impiantato al figlio, Domenico, deceduto sabato scorso, un cuore prelevato a Bolzano e giunto nel capoluogo partenopeo danneggiato. Il file audio è stato messo a disposizione del sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, titolare del fascicolo che vede sette indagati tra medici e paramedici per il reato di omicidio colposo in concorso. La mamma di Domenico in procura per depositare audio Durante l'intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico Caliendo «sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore"Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto del cuore a Napoli, secondo quanto riportato dal dipartimento Salute di Bolzano.

Morte del piccolo Domenico, relazione shock da Bolzano: “Gravi criticità nel team di Napoli”La morte di Domenico è avvenuta a causa di gravi criticità nel team di Napoli, secondo una relazione shock da Bolzano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; Ospedale Monaldi, dopo la morte di Domenico medici subissati di minacce di morte. E arrivano le disdette: Non voglio più operarmi, non mi fido; La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette.

Chi sono i medici indagati al Monaldi sul caso di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore fallitoMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore fallito: sono al momento 7 medici indagati, tutti al Monaldi di Napoli ... fanpage.it

Domenico morto, le accuse di Bolzano nella relazione: «Criticità operative nel team di Napoli»Partizia Mercolino, accompagnata dal suo legale, l'avvocato Francesco Petruzzi, si è recata stamattina negli uffici della Procura per depositare la registrazione audio di ... ilmessaggero.it

NurseTimes. Symphonic Planet · Don't Say Goodbye. C’erano loro accanto al piccolo Domenico Caliendo, quando è morto sabato mattina: Anna, Elena, Federica e Simona. E adesso si fanno fotografare solo di spalle perché quello che vogliono non è farsi pu - facebook.com facebook

E’ morto Domenico Catracchia: condannato per la strage di Bologna, gestiva i covi di Br e Nar x.com