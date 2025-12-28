Il borgo di Vito rinasce con il presepe | una comunità protagonista del proprio futuro

Il borgo di Vito si distingue per il suo presepe, simbolo di rinascita e coinvolgimento della comunità. In un comunicato, il consigliere Mario Cardia ha evidenziato come questa iniziativa abbia restituito vitalità e visibilità al centro storico, rafforzando il senso di appartenenza e proiettando il borgo verso un futuro di rinnovata partecipazione e crescita.

Reggio Calabria, a Vito la VI edizione del Presepe Vivente - Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno tra le vie del borgo storico di Vito verrà animata la VI edizione del Presepe vivente sabato 27 dicembre dalle ore 19. strettoweb.com

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, tutto il borgo prenderà le sembianze dell’antica Betlemme Tra i 160 figuranti anche i migranti del SAI, il piccolo Vito appena nato e un attore 79 enne - facebook.com facebook

