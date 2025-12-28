Il borgo di Vito rinasce con il presepe | una comunità protagonista del proprio futuro

28 dic 2025

Il borgo di Vito si distingue per il suo presepe, simbolo di rinascita e coinvolgimento della comunità. In un comunicato, il consigliere Mario Cardia ha evidenziato come questa iniziativa abbia restituito vitalità e visibilità al centro storico, rafforzando il senso di appartenenza e proiettando il borgo verso un futuro di rinnovata partecipazione e crescita.

Attraverso un comunicato stampa, il consigliere comunale Mario Cardia ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la realizzazione del presepe all’interno del borgo storico di Vito, sottolineando il valore simbolico e concreto di un evento che ha restituito centralità, vitalità e visibilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

