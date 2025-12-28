Il borgo di Vito rinasce con il presepe | una comunità protagonista del proprio futuro
Il borgo di Vito si distingue per il suo presepe, simbolo di rinascita e coinvolgimento della comunità. In un comunicato, il consigliere Mario Cardia ha evidenziato come questa iniziativa abbia restituito vitalità e visibilità al centro storico, rafforzando il senso di appartenenza e proiettando il borgo verso un futuro di rinnovata partecipazione e crescita.
Attraverso un comunicato stampa, il consigliere comunale Mario Cardia ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la realizzazione del presepe all’interno del borgo storico di Vito, sottolineando il valore simbolico e concreto di un evento che ha restituito centralità, vitalità e visibilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Nel borgo storico di Vito la VI edizione del Presepe vivente - Dopo il successo dello scorso anno, le vie del borgo storico di Vito saranno animate dalla VI edizione del Presepe vivente in programma sabato 27 dicembre dalle ore 19. reggiotv.it
Reggio Calabria, a Vito la VI edizione del Presepe Vivente - Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno tra le vie del borgo storico di Vito verrà animata la VI edizione del Presepe vivente sabato 27 dicembre dalle ore 19. strettoweb.com
Sabato 27 e domenica 28 dicembre, tutto il borgo prenderà le sembianze dell’antica Betlemme Tra i 160 figuranti anche i migranti del SAI, il piccolo Vito appena nato e un attore 79 enne - facebook.com facebook
