Morte del piccolo Domenico Caliendo l' articolo di Giuseppe Crimaldi sul Mattino da cui è iniziato tutto

Domenico Caliendo ha perso la vita a causa di un intervento chirurgico che non è andato come previsto. La causa principale è stata una complicazione durante l’operazione che avrebbe dovuto risolvere un problema di salute. I medici avevano preparato tutto nei dettagli, ma qualcosa è sfuggito di mano. La famiglia del bambino si trova ora ad affrontare il dolore e il sospetto. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

Era già tutto pronto. L'equipe, la sala operatoria e lui, il piccolo Tommaso, che chiameremocon un nome di fantasia. Antivigilia di Natale, 23 dicembre a Napoli, ospedale Monaldi. Il fermento tra i sanitari del reparto pediatrico - punto di eccellenza nel panorama medico nazionale - era cominciato qualche ora prima, quando la banca dati che gestisce il trapianto degli organi sul territorio nazionale aveva dato la disponibilità di un cuore. Il cuore di un bambino morto poche ore prima in Val Venosta: una tragedia che grazie alla generosità dei genitori aveva dischiuso le porte della speranza per tanti altri piccoli pazienti bisognosi di trapianto.