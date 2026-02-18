Un film documentario che racconta il viaggio intimo di Dacia Maraini tra l’Italia e il Giappone. Appuntamento imperdibile per la rassegna Regista in sala all’Arsenale di Pisa, in programma mercoledì 18 febbraio con la proiezione di “Dacia, vita mia – Dialoghi giapponesi”, diretto da Izumi Chiaraluce. La regista ci racconta con emozione questo importante progetto, a pochi attimi dalla proiezione a Pisa. Quando e come è nato il desiderio di raccontare la vita di Dacia Maraini? “Ho accompagnato Dacia durante la presentazione del libro “Vita mia” nelle scuole, una storia sui due terribili anni di prigionia che Dacia ha vissuto in Giappone durante la guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La regista Izumi Chiaraluce racconta il suo nuovo lungometraggio: "Dacia, vita mia"

Dacia, vita mia per la rassegna. Regista in salaDacia Maraini ha raccontato il suo viaggio tra Italia e Giappone in un nuovo documentario, che sarà proiettato mercoledì 18 febbraio all’Arsenale di Pisa.

