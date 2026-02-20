DOM di Massimiliano Battistella | svelato il trailer del documentario in tour nei cinema italiani dal 1° marzo 2026

È stato svelato il trailer ufficiale di "DOM", il film documentario diretto da Massimiliano Battistella e in selezione ufficiale ai Nastri d'Argento Documentari per il Cinema del Reale. Un'anteprima che anticipa l'arrivo in sala con un tour nei cinema italiani a partire dal 1° marzo 2026, da Rimini a Roma, da Venezia a Milano, passando per Torino, Trieste, Firenze, Bologna e Cagliari (con nuove date in aggiornamento). Il trailer è online su YouTube: Un trailer che apre le porte alla memoria. Il trailer di "DOM" introduce immediatamente il tono del film: un viaggio intimo e necessario, in cui la memoria personale diventa chiave per attraversare la storia collettiva.