Ho 2mila euro da pagare ma la multa non è mai arrivata a casa

Molti automobilisti segnalano di aver scoperto, dopo diverso tempo, di avere multe non notificate. In alcuni casi, ci sono cittadini con diverse sanzioni accumulate senza aver ricevuto avvisi ufficiali. Questa situazione solleva dubbi sulla corretta gestione delle notifiche e sulla trasparenza del sistema. È importante conoscere i propri diritti e le modalità per verificare eventuali sanzioni non ancora comunicate.

Ci sono decine di segnalazioni. "Io ho scoperto di avere 15 multe che non mi sono mai state notificate. Sono infrazioni che vanno dai 100 ai 300 euro". Giusy è dovuta andare in via Friuli al comando dei vigili per riuscire ad avere una copia dei verbali: "A casa mia non è mai arrivato nulla".

