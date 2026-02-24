Docenti e ricercatori arrestati | il sistema di corruzione che ha

Una vasta indagine ha portato all’arresto di docenti e ricercatori coinvolti in un tentativo di corruzione. La causa risiede nell’uso illecito di fondi europei destinati a progetti di ricerca in Campania e Sicilia, con il denaro finito in tasche di alcuni soggetti. Le indagini hanno scoperto un sistema di pratiche illecite che comprometteva la trasparenza dei finanziamenti pubblici. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla gestione delle risorse europee in Italia.

La Procura Europea chiede l’arresto di 16 persone, tra cui docenti e ricercatori, per corruzione legata ai fondi UE in Campania e Sicilia Un’inchiesta senza precedenti scoperchia un sistema di corruzione che ha deviato fondi europei verso interessi privati. La Procura Europea (Eppo) ha richiesto l’arresto di sedici persone, tra cui docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager di società informatiche. Le accuse riguardano corruzione propria e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, con un meccanismo che ha docenti influenzare gli enti di appartenenza per affidare forniture a specifiche aziende in cambio di dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

