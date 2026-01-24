Coltello nei bagni di una scuola media l’episodio durante la ricreazione Il Dirigente chiarisce | Era un seghetto da potatura presi provvedimenti disciplinari

Durante l’intervallo, un alunno di seconda media ha mostrato un oggetto con una lama di circa 20 centimetri nei bagni della scuola. Il Dirigente scolastico ha chiarito che si trattava di un seghetto da potatura e che sono stati adottati i necessari provvedimenti disciplinari. L’episodio è stato gestito con attenzione per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme all’interno dell’istituto.

Un alunno di seconda media ha mostrato un “oggetto” con una lama di circa 20 centimetri all’interno dei bagni della scuola, durante l’intervallo. Il gesto ha creato timore tra i compagni presenti. L’episodio si è verificato mercoledì in un istituto secondario di primo grado di Trieste ed è stato segnalato da Il Piccolo. Rispetto a quanto pubblicato nelle ore precedenti, arriva una precisazione alla nostra redazione da parte della dirigenza scolastica della scuola secondaria “Divisione Julia” di Trieste. L’oggetto mostrato da uno studente nei bagni della scuola non corrisponde a un coltello da cucina né a un’arma da taglio tradizionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Coltello nei bagni di una scuola media, l’episodio durante la ricreazione. Intervengono i CarabinieriDurante la ricreazione in una scuola media, un alunno di seconda ha mostrato un coltello con una lama di circa 20 centimetri nei bagni. Collaboratrice scolastica ferita a Parma durante una rissa tra studenti nei bagni della scuola mediaUna collaboratrice scolastica è rimasta ferita lunedì a Parma, mentre interveniva per separare due studenti coinvolti in una rissa nei bagni di una scuola media. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Trieste, alunno delle medie estrae un coltello a scuola per spaventare gli studenti più piccoli; Aversa, coltello e rasoio nascosti nei bagni dell’Itis Volta: indagini in corso; Trovati due coltelli nel bagno della scuola; Il coltello ce lo aveva nei pantaloni, nascosto dalla felpa. Secondo me voleva ucciderlo. Pochi studenti hanno deciso di rientrare a scuola all’Istituto professionale Einaudi Chiodo della Spezia, dentro il quale venerdì scorso si è consumato l’accoltellamento m. Coltello nei bagni di una scuola media, l’episodio durante la ricreazione. Intervengono i CarabinieriUn alunno di seconda media ha mostrato un coltello con una lama di circa 20 centimetri all’interno dei bagni della scuola, durante l’intervallo. Il gesto ha creato timore tra i compagni presenti. L’ep ... orizzontescuola.it Aversa, coltello e rasoio nascosti nei bagni dell’Itis Volta: indagini in corsoAversa (Caserta) - Un coltello e un rasoio nascosti nello sciacquone di un bagno. È il ritrovamento avvenuto ieri mattina all’interno dell’Istituto Tecnico ... pupia.tv Porta un coltello a scuola a Trieste e intimorisce i compagni. Arma sequestrata dai carabinieri, sanzione disciplinare per lo studente Ha estratto un coltello con una lama lunga 20 centimetri nei bagni della scuola durante la ricreazione, intimorendo i compagni. - facebook.com facebook In cucina può esserci un coltello bilama, perché no, è tenerlo in bagno che è strano. #ore14 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.