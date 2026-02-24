Dobbiamo ricrederci sulle virtù della barbabietola rossa

La barbabietola rossa si rivela più versatile di quanto si pensasse, grazie a una recente scoperta che ne mette in discussione le virtù tradizionali. La causa è un nuovo studio che evidenzia come anche le foglie, spesso considerate secondarie, siano ricche di nutrienti utili per l’alimentazione. Aggiungendo valore a questa pianta, si sottolinea come ogni sua parte possa essere impiegata in cucina o come rimedio naturale. La scoperta apre nuove prospettive sull’uso di questa pianta.

È una pianta dai molti nomi e dagli infiniti usi, di cui ogni parte è commestibile, inclusi i fiori, che sono piccoli, rossicci o verdi, riuniti in spighe e abbastanza decorativi. La barbabietola rossa (quella bianca, ricca di saccarosio, serve per ricavarne lo zucchero) ha un'incredibile serie di nomignoli dialettali e locali, da quello quasi ovvio di rapa rossa, o rapa de fogo, o anche barbe rosse e perfino carote rosse, ai già meno ovvi biedrava, biarava, bidrava, biedraf, forse mutuati dal francese betterave con cui è nota nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, Liguria e Piemonte, fino alla variante valdostana betserì.

Barbabietola da zucchero: il sostegno accoppiato al reddito per superficie è un rilevante contributo al mantenimento della filieraCoprob Italia Zuccheri ha annunciato un nuovo supporto economico per i coltivatori di barbabietola da zucchero, legato al numero di ettari coltivati.

Barbabietola, crescono gli aiutiLa decisione di aumentare il massimale per l’aiuto alla barbabietola deriva dalla modifica del piano strategico della PAC 2023-2027.