Barbabietola crescono gli aiuti
La decisione di aumentare il massimale per l’aiuto alla barbabietola deriva dalla modifica del piano strategico della PAC 2023-2027. Questa scelta permette di elevare il limite da 724 a 1055 euro per ettaro, favorendo i coltivatori di zucchero. La nuova misura mira a sostenere meglio gli agricoltori che investono nella produzione di barbabietola. La variazione riguarda direttamente le aziende agricole della regione, dove si coltivano circa 10.000 ettari di questa coltura.
La modifica del massimale al piano strategico contenuto nella PAC 2023-2027 contribuisce in modo fattivo all’innalzamento del massimale sull’aiuto accoppiato alla coltivazione di barbabietola, che passa da 724 euro per ettaro medio considerato a 1055 euro. Una decisione che "consente ad una filiera strategica di guadagnare un rilevante beneficio destinato all’azienda agricola che oggi vive fasi di sofferenza", afferma il presidente di Coprob Italia Zuccheri Luigi Maccaferri (foto) che, ringraziando il ministro Lollobrigida, auspica "un percorso condiviso per il rilancio strategico dell’unica filiera nazionale che produce zucchero italiano 100%".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
