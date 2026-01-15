Ddl sicurezza e scudo penale | rispunta l’immunità mascherata da tutela procedurale per le forze dell’ordine

Il disegno di legge sulla sicurezza e lo scudo penale propone modifiche alle norme relative alle forze dell’ordine, sollevando discussioni sulla tutela procedurale e l’immunità. Mentre si promuovono interventi per rafforzare il ruolo delle forze dell’ordine, si apre anche un dibattito sulla possibilità di limitare la responsabilità individuale in determinate circostanze. Questi temi rappresentano un importante punto di riflessione sulla cornice normativa vigente.

Ci risiamo. Mentre il governo vorrebbe insegnare agli iraniani che la libertà si conquista scendendo in strada, in casa propria continua a riscrivere le regole della forza pubblica per renderla sempre meno sindacabile. Nel nuovo ddl sicurezza riemerge lo scudo penale per le forze dell'ordine, ancora una volta mascherato da "tutela procedimentale", ancora una volta infilato nei meccanismi tecnici del processo per evitare la parola che spaventa anche chi lo propone: immunità. Il cuore della norma è semplice quanto dirompente. Nei casi di uso delle armi o di mezzi di coazione fisica da parte di agenti in servizio, il pubblico ministero non dovrebbe più procedere all' iscrizione immediata nel registro degli indagati se l'azione appare coperta da una causa di giustificazione.

