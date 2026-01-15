Ddl sicurezza e scudo penale | rispunta l’immunità mascherata da tutela procedurale per le forze dell’ordine
Il disegno di legge sulla sicurezza e lo scudo penale propone modifiche alle norme relative alle forze dell’ordine, sollevando discussioni sulla tutela procedurale e l’immunità. Mentre si promuovono interventi per rafforzare il ruolo delle forze dell’ordine, si apre anche un dibattito sulla possibilità di limitare la responsabilità individuale in determinate circostanze. Questi temi rappresentano un importante punto di riflessione sulla cornice normativa vigente.
Ci risiamo. Mentre il governo vorrebbe insegnare agli iraniani che la libertà si conquista scendendo in strada, in casa propria continua a riscrivere le regole della forza pubblica per renderla sempre meno sindacabile. Nel nuovo ddl sicurezza riemerge lo scudo penale per le forze dell’ordine, ancora una volta mascherato da “tutela procedimentale”, ancora una volta infilato nei meccanismi tecnici del processo per evitare la parola che spaventa anche chi lo propone: immunità. Il cuore della norma è semplice quanto dirompente. Nei casi di uso delle armi o di mezzi di coazione fisica da parte di agenti in servizio, il pubblico ministero non dovrebbe più procedere all’ iscrizione immediata nel registro degli indagati se l’azione appare coperta da una causa di giustificazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Scudo penale alle forze dell’ordine: quattro tentativi in due anni
Leggi anche: Arriva lo scudo penale di FdI per le forze dell’ordine, la proposta di legge per evitare un altro "caso Masini"
Pacchetto sicurezza, dai rimpatri alle norme «anti maranza»: novità e strette in un decreto e un ddl; Scudo penale per gli agenti e più espulsioni, cosa c'è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governo; Lega irritata con FdI sul pacchetto sicurezza: subito il nuovo decreto; Più reati per punire chi manifesta, migranti e minorenni: ecco il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni.
Più reati per punire chi manifesta, migranti e minorenni: ecco il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni - Annunciato nelle scorse settimane, ora il testo di un nuovo ddl Sicurezza è vicino al via libera da parte del governo Meloni ... fanpage.it
Scudo penale agli agenti e stretta sui reati minorili, accordo sul dl Sicurezza - La bozza del Viminale Misure anti cortei: no a volti coperti, sì a fermi preventivi. repubblica.it
Scudo penale per gli agenti e più espulsioni, cosa c’è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governo - Giro di vite su espulsioni, ricongiungimenti familiari e minori stranieri non accompagnati, assieme a più tutele per gli agenti in servizio ... fanpage.it
Scudo penale per le forze dell’ordine, sprint su espulsioni e rimpatri, nuove zone rosse nelle città e persino norme contro i cosiddetti “maranza”, con multe per i genitori dei minori. Il governo accelera sul fronte sicurezza. Nei prossimi Consigli dei ministri dovre - facebook.com facebook
Scudo penale allargato e blocchi navali anti Ong, accordo sul dl Sicurezza x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.