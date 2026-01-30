Al Tramello nasce il quadriennale Cat | quattro anni per costruire competenze vere
Al Tramello, a partire da quest’anno, gli studenti possono scegliere il percorso quadriennale Cat. Si tratta di un corso che dura quattro anni e punta a sviluppare competenze solide e pratiche. In un momento in cui le decisioni sulla scuola si prendono sempre più presto, questa opzione si propone come una strada concreta per i ragazzi che vogliono prepararsi bene per il futuro.
In un contesto in cui le scelte scolastiche incidono sempre più precocemente sul futuro dei ragazzi, il percorso quadriennale Cat dell’Istituto Tramello-Cassinari si propone come un’opzione chiara, rigorosa e concreta. Non una scorciatoia, ma un modello formativo strutturato, pensato per chi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Tramello Cassinari
