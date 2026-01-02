Laboratori Steam | un viaggio tra competenze e visioni per il futuro

I Laboratori STEAM “Donne che Progettano il Futuro” a Reggio Calabria offrono un percorso formativo che unisce competenze, innovazione e comunità. Promossi da AIDIA in collaborazione con gli Ordini Professionali e patrocinati dall’Università Mediterranea, questi laboratori mirano a sviluppare capacità e visioni future, coinvolgendo attivamente le partecipanti in un percorso di crescita e confronto nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Donne che Progettano il Futuro: i Laboratori STEAM che trasformano competenze, visioni e territori. A Reggio Calabria prende forma un progetto che unisce formazione, innovazione e comunità: "Donne che Progettano il Futuro", un percorso di Laboratori STEAM promosso da AIDIA in collaborazione con gli Ordini Professionali e con il patrocinio dell'Università Mediterranea. Un'iniziativa che nasce dalla consapevolezza che oggi la formazione non può più limitarsi alla semplice trasmissione di contenuti; al contrario, deve trasformarsi in esperienza, relazione e crescita condivisa, così da rispondere alle esigenze reali di chi si forma.

