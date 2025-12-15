Un permesso premio di quindici giorni a Palermo ha sollevato polemiche, ma nuove intercettazioni rivelano un legame stretto tra il capomafia ergastolano Ignazio Pullarà e il boss della Noce, con incontri e rapporti familiari che testimoniano il coinvolgimento dei vertici della criminalità organizzata nella città.

© Palermotoday.it - Il capomafia ergastolano in permesso premio e il pranzo con il boss della Noce: "Sei mio nipote"

Il suo permesso premio di quindici giorni a Palermo aveva scatenato non poche polemiche e adesso, attraverso le intercettazioni della polizia che hanno portato a 50 arresti nei giorni scorsi, si scopre che lo storico capomafia ergastolano di Santa Maria di Gesù, Ignazio Pullarà, 79 anni (di cui. Palermotoday.it

Antonio Cianci, ergastolano in permesso premio ha quasi ucciso un anziano per 10 euro e un cellulare

Il capomafia ergastolano in permesso premio e il pranzo con il boss della Noce: “Sei mio nipote” - Il suo permesso premio di quindici giorni a Palermo aveva scatenato non poche polemiche e adesso, attraverso le intercettazioni della polizia che hanno portato a 50 arresti nei giorni scorsi, si scopr ... mondopalermo.it

Online durante il permesso premio, il killer di nuovo a processo. L’ergastolano Giorgio Giorni aveva l’ok per telefonare ma non poteva fare ricerche su internet - PESARO La telefonata a un pregiudicato durante un permesso premio, rinviato a giudizio Giorgio Giorni, 53enne di Città di Castello, all’ergastolo a Pesaro per avere violentato e ucciso Maria Geusa ... corriereadriatico.it

Arrestata Grazia Santapaola, cugina dello storico boss Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata arrestata da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell'ambito di u - facebook.com facebook