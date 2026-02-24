Ditonellapiaga aprirà Sanremo 2026 Da Fedez a Tommaso Paradiso ecco quando si esibiranno i cantanti nella prima serata

Ditonellapiaga ha ottenuto il ruolo di aprire Sanremo 2026, perché è stata scelta come prima artista della serata di apertura. Il suo debutto è previsto per martedì 24 febbraio, quando si esibirà davanti a migliaia di spettatori e milioni di televisori. La decisione è stata comunicata dal conduttore durante una conferenza stampa, insieme all’annuncio di altri artisti come Fedez e Tommaso Paradiso. La serata si preannuncia ricca di sorprese e performance dal vivo.

A poche ore dall'apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore e direttore artistico della kermesse Carlo Conti ha annunciato in conferenza stampa l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata, quella di martedì 24 febbraio. Precisando che, naturalmente, tra gli uni e gli altri ci saranno come da tradizione intermezzi e comparsate varie di ospiti, annunciati o a sorpresa. L'ordine di uscita dei cantanti di martedì 24. Ditonellapiaga . Michele Bravi . Sayf. Mara Sattei . Dargen D'Amico . Arisa. Luchè. Tommaso Paradiso. Elettra Lamborghini . Patty Pravo . Samurai Jay.