Teatro e inclusione torna il progetto Sipario destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico

Il teatro come luogo di incontro e di crescita. Il teatro come spazio di confronto e di sperimentazione. Ecco i principi cardine del progetto “Sipario”, destinato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico a partire dai 13 anni, promosso dall’Asl di Avellino attraverso il Dipartimento Salute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

