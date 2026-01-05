Teatro e inclusione torna il progetto Sipario destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico
Il teatro come luogo di incontro e di crescita. Il teatro come spazio di confronto e di sperimentazione. Ecco i principi cardine del progetto “Sipario”, destinato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico a partire dai 13 anni, promosso dall’Asl di Avellino attraverso il Dipartimento Salute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
