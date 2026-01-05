Il teatro come luogo di incontro e di crescita. Il teatro come spazio di confronto e di sperimentazione. Ecco i principi cardine del progetto “Sipario”, destinato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico a partire dai 13 anni, promosso dall’Asl di Avellino attraverso il Dipartimento Salute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Teatro e inclusione, torna il progetto "Sipario" destinato ad adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico

Leggi anche: Torna “Il mondo di Leo”, la serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico

Leggi anche: Un disturbo dello spettro autistico scambiato per depressione: il caso di una 20enne a Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena «Suole a mezzanotte» · ilreggino.it; “Scuole aperte” con musica, teatro, sport, educazione ambientale ed emotiva: il progetto educativo di Riccione vince il bando regionale; Al teatro Argentia torna “Fashion, moda, cinema e musica“; Condivisione e inclusione: al Cine Teatro Aurora in scena Suole a Mezzanotte il 30 dicembre 2025.

Al teatro Argentia torna “Fashion, moda, cinema e musica“ - Torna "Fashion Moda Cinema Musica", serata promossa da Anffas Martesana, l’8 gennaio inclusione in passerella al teatro Argentia, ... msn.com