Referendum lettera del ministero della Giustizia all' Anm | Ipotesi di finanziamento indiretto con il Comitato del No La replica | È un soggetto autonomo

Il ministro della Giustizia ha scritto all'Associazione Nazionale Magistrati per discutere di un possibile finanziamento indiretto tramite il Comitato del No, secondo quanto riferito da un parlamentare. La lettera suggerisce che ci siano rischi di conflitto tra magistrati in servizio e soggetti privati coinvolti nel referendum. La replica dell'Anm è ferma: ribadiscono che si tratta di un organismo indipendente. La questione riguarda anche un atto di sindacato ispettivo, che ha portato a sollevare dubbi sulla presenza di eventuali influenze esterne sulla magistratura.

Secondo «un atto di sindacato ispettivo» viene riferito da un parlamentare, di «un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori» del "Comitato Giusto dire No", «che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell'Anm». È quanto scrive il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, in un documento indirizzato al presidente del'Anm, Cesare Parodi, in cui si sottopone alle valutazioni dell'Associazione «l'opportunità di rendere noto alla collettività, nell'ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini».