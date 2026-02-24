disordini e manifestazioni pro palestina non autorizzate a cagliari 91 antagonisti indagati

Un'indagine ha identificato 91 persone coinvolte in disordini e resistenza durante le proteste pro Palestina a Cagliari tra settembre e novembre 2025, causati da manifestazioni non autorizzate. Gli agenti hanno raccolto prove e testimoni, portando all'apertura di indagini per comportamenti violenti e opposizione alle forze dell'ordine. La situazione ha portato a diverse denunce e a un’intensa attività di controllo sul territorio. Le autorità continuano a monitorare i partecipanti coinvolti.

91 indagati questo il bilancio delle indagini concluse dalla DIGOS di Cagliari per i disordini avvenuti durante le proteste a sostegno della causa palestinese tra settembre e ottobre 2025. Gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono stati emessi dalla Procura della Repubblic, che ha contestato diverse ipotesi di reato, tra cui la violazione della legge sul preavviso delle manifestazioni pubbliche e la resistenza aggravata alle Forze dell’Ordine. 91 indagati tra i Pro Pal a Cagliari Disordini e blocchi stradali: le accuse contestate La contro-manifestazione del 1° novembre 2025 91 indagati tra i Pro Pal a Cagliari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la DIGOS di Cagliari ha portato a termine due complesse attività investigative relative alle manifestazioni a favore della Palestina svoltesi tra settembre e ottobre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Manifestazioni Pro Palestina a Cagliari: 91 indagati per blocchi stradali e tensioni con la poliziaA Cagliari, novantuno persone sono state indagate dopo aver bloccato le strade durante le manifestazioni pro Palestina e aver coinvolto le forze dell’ordine in scontri.

Manifestazioni per Gaza. Tangenziale bloccata e scontri. Indagati 115 antagonisti pro PalCentinaia di persone sono indagate per aver partecipato alle proteste dello scorso autunno a sostegno di Gaza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scontri Pro Pal per la Flotilla, assalto a La Stampa e irruzione alle Ogr: cinque nuovi arresti e altre misure cautelari a Torino; 18 misure cautelari per i disordini durante le manifestazioni pro Global Sumud Flotilla.; Scontri ai cortei pro Pal, 18 misure cautelari a Torino per violenze e lesioni; Scontri e disordini durante il corteo in sostegno alla Sumud Flotilla: in corso un blitz della Polizia a Torino.

Disordini e manifestazioni Pro Palestina non autorizzate a Cagliari, 91 antagonisti indagatiConclusa l’indagine su 91 persone per disordini e resistenza durante le proteste pro Palestina a Cagliari tra settembre e novembre 2025. virgilio.it

Manifestazioni pro Flotilla e studentesche: 91 indagati per blocchi stradali e scontri con la poliziaL'attività di indagine della Digos, supportata dai filmati della Scientifica, ha portato all'identificazione dei presunti responsabili ... linkoristano.it

Durante l'iniziativa, un gruppo composto da una quindicina di attivisti pro-Palestina è intervenuto sul posto per manifestare il proprio dissenso, armato di bandiere, striscioni e intonando cori - facebook.com facebook