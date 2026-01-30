manifestazioni per gaza tangenziale bloccata e scontri indagati 115 antagonisti pro pal

Centinaia di persone sono indagate per aver partecipato alle proteste dello scorso autunno a sostegno di Gaza. Molti di loro sono stati coinvolti in scontri e hanno bloccato la tangenziale e l’autostrada. La polizia ha identificato 115 antagonisti, ora sotto inchiesta. Le vie di traffico sono ancora sotto stretta osservazione, e le accuse potrebbero portare a provvedimenti penali nei prossimi giorni.

Sono centinaia gli avvisi di fine indagine in arrivo per chi, l’autunno scorso, è sceso in piazza – e soprattutto in tangenziale e in autostrada – a sostegno della Palestina. E di quel ’pachetto’ di mobilitazioni non autorizzate e blocchi stradali, sono circa 115 i manifestanti a cui verrà contestato il nuovo reato di blocco stradale. Sono in arrivo, infatti, da parte della Procura le prime notifiche per gli indagati per gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre, senza tralasciare però la giornata di tensione del 2 ottobre, in cui per ben due volte (la mattina ci hanno provato gli studenti e la sera gli antagonisti) la stazione ferroviaria è stata presa d’assalto, senza successo, al prezzo di violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Tar della Lombardia ha sospeso tre dei quattro daspo urbani notificati a tre ragazzi coinvolti negli scontri pro-Palestina a Milano, avvenuti il 22 settembre scorso.

Numerosi utenti italiani segnalano campagne occulte e invasive su app gratuite, con messaggi politici pro-Israele e pro-Hamas.

