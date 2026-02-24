Manifestazioni Pro Palestina a Cagliari | 91 indagati per blocchi stradali e tensioni con la polizia

A Cagliari, novantuno persone sono state indagate dopo aver bloccato le strade durante le manifestazioni pro Palestina e aver coinvolto le forze dell’ordine in scontri. La causa principale sono stati i blocchi stradali e le tensioni con la polizia, che hanno provocato disagi e tensioni nella zona. Gli episodi sono avvenuti in occasione di proteste passate e hanno portato all’apertura di indagini ufficiali. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Novantuno persone sono indagate a Cagliari per i blocchi durante le manifestazioni Pro Palestina e gli incidenti in occasione della protesta contro il corteo del Blocco studentesco dello scorso anno. La procura, al termine degli accertamenti della Digos, ha notificato gli avvisi di conclusione indagini: in particolare sono 72 le persone indagate per i cortei in favore della situazione a Gaza e altri 19 per gli scontri durante la manifestazione degli studenti di destra. Riguardo ai cortei per la Palestina dei giorni 22 settembre, 3 ottobre e 4 ottobre quando, spiega la polizia, “alcuni gruppi hanno dato luogo a cortei non preavvisati, blocchi stradali su arterie cittadine strategiche con conseguenti disagi alla mobilità urbana e al regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali e ad episodi di contrapposizione anche violenta con le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Proteste Pro-Palestina e manifestazioni a Torino, blitz della polizia: 5 antagonisti ai domiciliari e 12 obblighi di firmaA Torino, cinque attivisti sono finiti agli arresti domiciliari dopo aver preso parte a proteste pro-Palestina e manifestazioni.

Scontri e blocchi ferroviari alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla, nuovi arresti e misure cautelari a TorinoAlle prime luci del 19 febbraio, a Torino, la polizia ha effettuato un’operazione contro i partecipanti alle proteste pro Palestina di ottobre scorso.

