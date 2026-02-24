Disabilità quasi 400mila euro per supportare 78 studenti | Educatore di plesso si conferma modello di inclusione

Il Comune di Savignano sul Rubicone ha destinato quasi 400mila euro per sostenere 78 studenti con disabilità, un aumento significativo rispetto ai 18 del 2016. La crescita di studenti con bisogni speciali negli ultimi dieci anni ha spinto l’amministrazione a investire risorse concrete. Un educatore di plesso si conferma come esempio di inclusione, garantendo un supporto costante. Questa misura mira a migliorare l’integrazione scolastica e rispondere alle nuove esigenze educative.

Il Comune di Savignano sul Rubicone non si è fatto trovare impreparato e può rispondere adeguatamente ad un bisogno aumentato del 333,5% per cento Il Comune risponde al bisogno attraverso il servizio educativo-assistenziale svolto da educatori specializzati che operano per garantire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Per provvedere all'incremento dei bisogni educativi complessi e alle sfide derivanti da una maggiore gravità delle situazioni, l'Amministrazione comunale ha potenziato le risorse economiche: la spesa è passata da 112.000 euro a 396.500, con un incremento del 254 per cento.