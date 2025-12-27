Trasporto scolastico per studenti con disabilità a Piacenza quasi 270mila euro
Viene rafforzato il servizio di trasporto degli Enti Locali per gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna con disabilità e privi di autonomia, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (superiori) e i percorsi di Istruzione e formazione professionale.La Giunta regionale ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Trasporto scolastico, alla Provincia di Parma 456mila euro per studenti con disabilità
Leggi anche: Regioni, 70 milioni di euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità
Trasporto scolastico, alla Provincia di Parma 456mila euro per studenti con disabilità - Romagna per il trasporto scolastico di competenza comunale, pari a 2 milioni e 750mila euro, con una quota ... parmatoday.it
In Emilia-Romagna potenziato il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, a Ravenna quasi 600mila euro - Romagna viene potenziato il servizio di trasporto scolastico per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado con ... ravennanotizie.it
Dalla regione Emilia Romagna 5,4 milioni per il trasporto degli studenti con disabilità - Romagna ha assegnato 5,4 milioni alle Province per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026. msn.com
Mascali stanzia 79mila euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, a sostegno delle famiglie più fragili. #Mascali #disabilità #scuola #inclusione #sociale - facebook.com facebook
70 mln € per migliorare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità non autosufficienti È stato definito il riparto del Fondo inclusione 2025 per le scuole superiori. gdc.ancidigitale.it/nuovi-criteri-… #inclusione #scuola #disabilità x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.