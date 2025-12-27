Trasporto scolastico per studenti con disabilità a Piacenza quasi 270mila euro

Viene rafforzato il servizio di trasporto degli Enti Locali per gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna con disabilità e privi di autonomia, che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (superiori) e i percorsi di Istruzione e formazione professionale.La Giunta regionale ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

