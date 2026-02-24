Disabilità | legge sui livelli di assistenza impugnata dalla Regione Puglia alla Corte Costituzionale Decaro | crea disparità si cerca di far passare il criterio drll' autonomia differenziata

La Regione Puglia ha deciso di impugnare la legge sui livelli di assistenza davanti alla Corte Costituzionale, accusandola di creare disparità tra le regioni. La decisione deriva dal timore che la normativa favorisca l'autonomia differenziata, compromettendo l’uguaglianza nei servizi per le persone con disabilità. La Giunta regionale ha evidenziato come il testo legislativo possa influire negativamente sull’assistenza educativa e comunicativa degli studenti con bisogni speciali. La questione rimane al centro di un acceso dibattito politico.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale oggi ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, con delibera, la legge nazionale di stabilità 2025, la legge di bilancio cosiddetta “Finanziaria” che aveva istituito il LEP – Livello essenziale di prestazioni, in materia di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità in età evolutiva. La legge sarà impugnata nelle parti in cui non è stata effettuata un’adeguata istruttoria volta a verificare gli impatti di spesa e la capacità degli enti territoriali di sostenerne il peso economico, non è stata disposta la copertura finanziaria dell’istituito LEP a carico dello Stato ed è stato assegnato un fondo insufficiente per la fase transitoria relativa agli anni 2026-2027. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Studenti con disabilità, dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomiaLa Regione ha destinato quasi 680 mila euro alla provincia per sostenere studenti con disabilità, garantendo servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione.

Studenti con disabilità, dalla Regione oltre 760 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomiaOltre 760 mila euro dalla Regione alla provincia per sostenere gli studenti con disabilità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stipendio badanti 2026. Tabelle di retribuzioni minime orarie e mensili per i livelli del Contratto nazionale; Disabilità e inclusione, la Cgil discute sulla sperimentazione della nuova legge; Disabilità e invalidità, dal 1° marzo stop domande: come cambia (anche a Roma) la modalità di accertamento; La Liguria anticipa la legge nazionale: i caregiver familiari inseriti nei piani assistenziali.

Disabilità: legge sui livelli di assistenza impugnata dalla Regione Puglia alla Corte Costituzionale Decaro: crea disparità, si cerca di far passare il criterio drll ...La Giunta regionale oggi ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, con delibera, la legge nazionale di stabilità 2025, la legge di bilancio cosiddetta Finanziaria che aveva istituito ... noinotizie.it

Riforma della disabilità: al via la sperimentazione anche sul territorio provinciale teatinoChieti – Cambia la procedura per il riconoscimento della disabilità. Dal primo marzo anche la provincia di Chieti sarà coinvolta nella sperimentazione prevista dalla cosiddetta Riforma della ... hgnews.it

Si è svolto giovedì 19 febbraio, in videoconferenza, il primo incontro operativo dedicato al percorso di comunicazione e diffusione per il 2026 del progetto regionale “Uffici di Prossimità della Giustizia”, coordinato dalla Regione Puglia – Dipartimento Svilupp - facebook.com facebook

Crollo Arco dell'Amore in Salento, proposta per 'ricostruire memoria sito'. Un architetto ha scritto a Regione Puglia, presidente Meloni e Comune di Melendugno #ANSA x.com