Studenti con disabilità dalla Regione oltre 760 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia
Oltre 760 mila euro dalla Regione alla provincia per sostenere gli studenti con disabilità. Questi fondi garantiranno servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione, inclusi ausili, strumenti dedicati e assistenza continuativa, anche al di fuori dell’orario scolastico. Un investimento importante per promuovere inclusione, pari opportunità e un percorso educativo più accessibile a tutti gli studenti.
Servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione con personale educativo e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti per la comunicazione, assistenza anche prima e dopo l’orario di lezione. Sono alcuni degli interventi che potranno essere garantiti dai quasi 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
