Studenti con disabilità dalla Regione oltre 760 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia

Oltre 760 mila euro dalla Regione alla provincia per sostenere gli studenti con disabilità. Questi fondi garantiranno servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione, inclusi ausili, strumenti dedicati e assistenza continuativa, anche al di fuori dell’orario scolastico. Un investimento importante per promuovere inclusione, pari opportunità e un percorso educativo più accessibile a tutti gli studenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.