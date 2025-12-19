Studenti con disabilità dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia

La Regione ha destinato quasi 680 mila euro alla provincia per sostenere studenti con disabilità, garantendo servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione. Questi interventi includono assistenza educativa e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti comunicativi, e supporto anche al di fuori dell’orario scolastico, per favorire un percorso scolastico più inclusivo e supportato.

