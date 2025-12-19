Studenti con disabilità dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha destinato quasi 680 mila euro alla provincia per sostenere studenti con disabilità, garantendo servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione. Questi interventi includono assistenza educativa e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti comunicativi, e supporto anche al di fuori dell’orario scolastico, per favorire un percorso scolastico più inclusivo e supportato.

Immagine generica

Servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione con personale educativo e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti per la comunicazione, assistenza anche prima e dopo l’orario di lezione. Sono alcuni degli interventi che potranno essere garantiti dai quasi 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, pubblicati i decreti: 260 milioni di euro per il 2025

Leggi anche: Disabilità, 180mila euro dalla Regione Toscana per autonomia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bonus trasporti, ecco dove gli studenti viaggiano gratis (o quasi) - E non solo per il budget da destinare a libri, quaderni, zaini e così via ma anche per raggiungerla fisicamente. tgcom24.mediaset.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.