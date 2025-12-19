Studenti con disabilità dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia
La Regione ha destinato quasi 680 mila euro alla provincia per sostenere studenti con disabilità, garantendo servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione. Questi interventi includono assistenza educativa e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti comunicativi, e supporto anche al di fuori dell’orario scolastico, per favorire un percorso scolastico più inclusivo e supportato.
Servizi di supporto all’autonomia e alla comunicazione con personale educativo e assistenziale, fornitura di ausili e strumenti per la comunicazione, assistenza anche prima e dopo l’orario di lezione. Sono alcuni degli interventi che potranno essere garantiti dai quasi 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
