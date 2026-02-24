Diritti umani oltre i confini a Palermo l' attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in Sudan

Eltayeb Bashar, attivista che ha lasciato il Sudan a causa della guerra civile, si trova a Palermo per condividere le sue esperienze. La sua fuga è stata una corsa contro il rischio di violenze e persecuzioni, e ora racconta come ha affrontato il viaggio e le difficoltà dell’esilio. Bashar parla di come i diritti umani siano messi alla prova oltre i confini nazionali, portando con sé un messaggio di speranza e resistenza. La sua storia continua a ispirare chi lotta per la libertà.

Conoscere le storie e non perdere mai l’empatia con chi abbandona la propria terra per costruire un futuro migliore. E’ anche un frammento della vita di Eltayeb Bashar, fondatore e Ceo di Global Rights Alliance, Ong impegnata nel rafforzare la consapevolezza sui diritti umani e sulle loro violazioni che domani (25 febbraio) sarà ospite del dipartimento Gec di Palermo della Lumsa. L’attivista, cittadino britannico di origine sudanese, è laureato in Giurisprudenza presso la University of Birmingham e ha conseguito un Master in International Human Rights Law. Nel 2025 è stato nominato Youth Activist of the Year nel Regno Unito e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno nella difesa dei diritti e nel giornalismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Bilotti (M5S): “La sicurezza non nasce dalla guerra ma da diritti umani e stabilità sociale”Bilotti, membro del Movimento 5 Stelle, afferma che la sicurezza si costruisce sui diritti umani e sulla stabilità sociale, non attraverso conflitti. Assemblea Osce a Vienna, la senatrice salernitana Bilotti (M5S): “La sicurezza non nasce dalla guerra, ma da diritti umani”La senatrice salernitana Bilotti (M5S) ha partecipato all’assemblea Osce a Vienna, affermando che la mancanza di rispetto per i diritti umani alimenta i conflitti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Nuova edizione 2026 delle risorse didattiche sulla CEDU pubblicata dal Consiglio d’Europa; Il riconoscimento della protezione complementare al richiedente protezione internazionale; Libia: 15 anni dopo la rivolta contro Gheddafi; Cuba, la crisi energetica blocca la sanità: oltre 32 mila donne incinte a rischio. Il ministro della Salute: Di quali diritti umani parlano gli Usa?. Diritti umani oltre i confini, a Palermo l'attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in SudanFondatore e Ceo della ong Global Rights Alliance sarà ospite del dipartimento Gec della Lumsa. La nostra visione è creare una comunità inclusiva di giovani appassionati, messi nelle condizioni di gen ... palermotoday.it Conad Adriatico porta i diritti umani a Taranto: oltre 200 studenti per il Progetto Scuola 2025-2026 di Fondazione Conad ETSUna mattinata all’insegna della riflessione sui diritti umani ha coinvolto oltre 200 studentesse e studenti dell’I.T.T. Pacinotti di Taranto, protagonisti della seconda tappa del Progetto Scuola ... lagazzettadelmezzogiorno.it Diritti umani, l’attivista britannico Eltayeb Bashar ospite al dipartimento GEC della LUMSA a Palermo. - facebook.com facebook