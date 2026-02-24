Diritti tv sportivi la sfida tra streaming e accessibilità nell' era di Milano-Cortina

Il crescente interesse per i diritti tv sportivi nasce dalla crescente popolarità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. La diffusione di piattaforme di streaming e il costo elevato delle trasmissioni spingono le emittenti a cercare soluzioni più accessibili. Le aziende televisive investono ingenti risorse per assicurarsi i diritti di trasmissione, mentre gli spettatori si trovano a dover scegliere tra diverse opzioni di visione. La sfida tra streaming e accessibilità si fa sempre più evidente.

Nel 2026 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina riportano lo sport al centro dell’attenzione non solo per le gare ma anche per l’impatto su media e ricavi. L’analisi rivela un nodo cruciale: i diritti audiovisivi, chi li controlla, le condizioni di esercizio e gli effetti su concorrenza e accessibilità in un ecosistema dominato da piattaforme digitali e abbonamenti multipli. La fruizione è diventata esercizio composito tra tv tradizionale, streaming, app e pacchetti multipli, con lo stesso evento distribuito su più canali. I diritti sono una fonte di entrata centrale per leghe e club, in particolare nel calcio, ma esiste il rischio di un incremento esagerato dei prezzi e di una contrazione della platea nel medio periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Diritti audiovisivi sportivi, la sfida del mercato nell’era di Milano CortinaMilano-Cortina 2026 riporta l’attenzione sui diritti audiovisivi, cruciali per l’economia sportiva e l'accesso del pubblico. Il dibattito si concentra su streaming, innovazione e normative per garanti ... milanofinanza.it

Le prospettive dello sport nel 2026 tra boom globale e fragilità sui diritti tv: un segnale d’allarme per la Serie ADallo State of Play 2026 di SportBusiness emerge un’industria in crescita tra audience e ricavi, ma in Europa resta cautela sui media: un tema cruciale per una Serie A che dipende ancora per il 37% da ... calcioefinanza.it

