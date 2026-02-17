Olimpiadi Milano-Cortina | Italia sfida la Svizzera nell’hockey Nordica e Biathlon in cerca di medaglie Kostner ko
L’Italia si prepara a sfidare la Svizzera nel derby di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver già affrontato le gare di slalom e biathlon, dove sperano di conquistare medaglie. La giornata si apre con l’entusiasmo degli atleti italiani, che cercano di mettere in mostra il loro talento in una competizione difficile e molto seguita. Nel frattempo, Federica Kostner si infortuna durante una prova di discesa libera, un colpo duro per la squadra azzurra.
Derby di Ghiaccio e Scommesse di Podio: L’Italia In Gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rho, Italia – Il secondo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si apre con una giornata intensa per gli atleti italiani, culminando nel derby di hockey su ghiaccio contro la Svizzera. Mentre la combinata nordica, il biathlon e il pattinaggio di velocità offrono ulteriori opportunità di competizione, l’attenzione è focalizzata sull’Ice Park, dove l’Italia cercherà di superare una rivale di lunga data e affermarsi come protagonista sui ghiacci. Hockey su Ghiaccio: Un Derby Carico di Storia e Rivalità.🔗 Leggi su Ameve.eu
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: mattinata con combinata nordica e i playoff Italia-Svizzera di hockey
L'evento dell'apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, tenutosi ieri, ha attirato molte persone a causa di un grande spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Cortina d'Ampezzo.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Moioli avanza, ora il biathlon, l’Italia ci crede nell’hockey
Marie-Mierleux Moioli ha conquistato oggi un posto in finale nella snowboardcross, spinta dalla determinazione dopo aver sofferto una caduta nelle qualifiche, che aveva messo a rischio la sua partecipazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Olimpiadi 2026, risultati dell'11: 2 ori Italia dallo slittino doppio; Milano Cortina, Italia senza fine altri due ori e record di medaglie: il sogno azzurro continua; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 15 febbraio.
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: sei titoli in palio, Italia a caccia di medaglieGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 17 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono già storia. La spedizione azzurra, infatti, ha già abbattuto il record di medaglie ai Giochi Invernali che resisteva da ben 32 anni, da Lillehammer 1994. All’e ... tuttosport.com
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 17 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, l'eccezionale vittoria di Flora Tabanelli nel freestyle, ecco chi è x.com