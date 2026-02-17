Olimpiadi Milano-Cortina | Italia sfida la Svizzera nell’hockey Nordica e Biathlon in cerca di medaglie Kostner ko

L’Italia si prepara a sfidare la Svizzera nel derby di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver già affrontato le gare di slalom e biathlon, dove sperano di conquistare medaglie. La giornata si apre con l’entusiasmo degli atleti italiani, che cercano di mettere in mostra il loro talento in una competizione difficile e molto seguita. Nel frattempo, Federica Kostner si infortuna durante una prova di discesa libera, un colpo duro per la squadra azzurra.

Derby di Ghiaccio e Scommesse di Podio: L'Italia In Gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rho, Italia – Il secondo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si apre con una giornata intensa per gli atleti italiani, culminando nel derby di hockey su ghiaccio contro la Svizzera. Mentre la combinata nordica, il biathlon e il pattinaggio di velocità offrono ulteriori opportunità di competizione, l'attenzione è focalizzata sull'Ice Park, dove l'Italia cercherà di superare una rivale di lunga data e affermarsi come protagonista sui ghiacci. Hockey su Ghiaccio: Un Derby Carico di Storia e Rivalità.

L'evento dell'apertura ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, tenutosi ieri, ha attirato molte persone a causa di un grande spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Cortina d'Ampezzo.

Marie-Mierleux Moioli ha conquistato oggi un posto in finale nella snowboardcross, spinta dalla determinazione dopo aver sofferto una caduta nelle qualifiche, che aveva messo a rischio la sua partecipazione.

