Quando un disabile si trova in un condominio senza accessi adeguati, la questione diventa subito concreta. I diritti di chi ha bisogno di barriere abbattute scontrano spesso con opposizioni e costi che non sempre vengono affrontati. La situazione mette in luce come le esigenze di accessibilità siano ancora lontane dall’essere scontate, anche in edifici dove vivono molte persone.

Quando una persona con disabilità vive in un condominio privo di accessi adeguati, la questione non è solo tecnica, ma profondamente umana e giuridica. La legge italiana, infatti, tutela il diritto alla mobilità e alla piena accessibilità anche negli spazi condominiali, ma non mancano casi in cui altri condomini si oppongono agli interventi. Chi ha ragione? E soprattutto: chi paga? A regolare la materia è la Legge 131989, che sancisce l’obbligo di eliminare le barriere architettoniche per garantire l’autonomia delle persone con disabilità. Il condominio, quindi, non può impedire la realizzazione di opere necessarie, come rampe, servoscala o ascensori, a meno che non si dimostri un danno grave all’uso delle parti comuni o alla stabilità dell’edificio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Accessibilità in condominio: i diritti dei disabili tra opposizioni e spese

Approfondimenti su Accessibilità In condominio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Accessibilità In condominio

Argomenti discussi: Condominio I Gerani, al via il recupero: alloggi a canone accessibile e rigenerazione urbana; Il Piano Casa europeo: la strategia dell’UE per un abitare accessibile, sostenibile e inclusivo; Condominio di via Valmaira, l'ascensore va aperto a tutti: il Tar dà ragione al Comune di Castelnuovo; Da San Rocco ai Bagni Ducali, progetto da 103mila euro per accessibilità e inclusione.

Miniascensori KONE Motus: garantire l’accessibilità in condomini privi di ascensoreI miniascensori sono una nuova forma di abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini, meno vincolanti per quanto riguarda lo spazio necessario alla loro installazione, e totalmente ... disabili.com

I diritti dei disabili nel condominio: più accessibilità, meno ostacoliAssistenza / Diverse le tutele che la legge offre alle persone diversamente abili nel contesto condominiale, anche per abbattere le barriere architettoniche Quando nel condominio sono presenti ... ilrestodelcarlino.it

Nel Tg di Oggi: -Condominio I Gerani, al via il recupero: alloggi a canone accessibile e rigenerazione urbana -Controlli anti gioco d’azzardo patologico: due sale scommesse sanzionate tra Sassuolo e Formigine -Approvato il campo sintetico sportivo a Madon - facebook.com facebook