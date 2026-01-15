Tagli a scuola mascherati da innovazione la Flc-Cgil critica sui nuovi percorsi scolastici
La Flc-Cgil critica i recenti cambiamenti nei percorsi scolastici, sostenendo che le innovazioni promosse come modernità possano nascondere tagli indiretti a formazione e tempo di studio. In Sicilia, le nuove proposte quadriennali stanno generando discussioni sulla reale efficacia e sulle conseguenze per studenti e docenti, evidenziando l’importanza di un’attenzione equilibrata alle trasformazioni educative.
Promesse di modernità e nuovi percorsi quadriennali scuotono le scuole siciliane, ma dietro lo slogan si nasconde un taglio silenzioso che rischia di comprimere formazione e tempo dedicato allo studio. La scuola siciliana si prepara infatti ad accogliere 41 nuovi indirizzi quadriennali nelle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Specializzazione sostegno con percorsi INDIRE: critica la FLC CGIL, mancano dati completi su riconoscimento titoli esteri
Leggi anche: Percorsi abilitanti, bandi in alcune Università telematiche ma non c’è ancora il decreto. FLC CGIL chiede chiarimenti
Scuola, il governo commissaria 4 regioni di centrosinistra contrarie al dimensionamento. Cgil: “Prevede tagli da 5 miliardi” - Romagna, Umbria e Sardegna commissariate per non aver approvato i piani di accorpamento delle scuole ... ilfattoquotidiano.it
Scuola, Manzi: servono investimenti, non tagli, accorpamenti e misure spot a costo zero - È ora di smetterla con i tagli mascherati da riforme e con un approccio che guarda alla scuola ... partitodemocratico.it
Salerno, stop ai tagli nelle scuole: «Nessun accorpamento» - La prudenza è la parola d'ordine del tavolo tecnico che si è riunito ieri a Palazzo Sant'Agostino per discutere il Piano di ... ilmattino.it
“Basta inseguire la logica dei tagli in materia di scuola pubblica, occorre invece investire per la salvaguardia dei presìdi scolastici, tanto più in un periodo di forte contrazione demografica e tanto più in zone periferiche, marginali e di area interna quale è la nos facebook
Regione commissariata sulla scuola, Todde: «Scelta sbagliata, no a tagli burocratici» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.