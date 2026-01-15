Tagli a scuola mascherati da innovazione la Flc-Cgil critica sui nuovi percorsi scolastici

La Flc-Cgil critica i recenti cambiamenti nei percorsi scolastici, sostenendo che le innovazioni promosse come modernità possano nascondere tagli indiretti a formazione e tempo di studio. In Sicilia, le nuove proposte quadriennali stanno generando discussioni sulla reale efficacia e sulle conseguenze per studenti e docenti, evidenziando l’importanza di un’attenzione equilibrata alle trasformazioni educative.

Promesse di modernità e nuovi percorsi quadriennali scuotono le scuole siciliane, ma dietro lo slogan si nasconde un taglio silenzioso che rischia di comprimere formazione e tempo dedicato allo studio. La scuola siciliana si prepara infatti ad accogliere 41 nuovi indirizzi quadriennali nelle. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

