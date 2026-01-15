Tagli a scuola mascherati da innovazione la Flc-Cgil critica sui nuovi percorsi scolastici

La Flc-Cgil critica i recenti cambiamenti nei percorsi scolastici, sostenendo che le innovazioni promosse come modernità possano nascondere tagli indiretti a formazione e tempo di studio. In Sicilia, le nuove proposte quadriennali stanno generando discussioni sulla reale efficacia e sulle conseguenze per studenti e docenti, evidenziando l’importanza di un’attenzione equilibrata alle trasformazioni educative.

Scuola, Manzi: servono investimenti, non tagli, accorpamenti e misure spot a costo zero - È ora di smetterla con i tagli mascherati da riforme e con un approccio che guarda alla scuola ... partitodemocratico.it

Salerno, stop ai tagli nelle scuole: «Nessun accorpamento» - La prudenza è la parola d'ordine del tavolo tecnico che si è riunito ieri a Palazzo Sant'Agostino per discutere il Piano di ... ilmattino.it

“Basta inseguire la logica dei tagli in materia di scuola pubblica, occorre invece investire per la salvaguardia dei presìdi scolastici, tanto più in un periodo di forte contrazione demografica e tanto più in zone periferiche, marginali e di area interna quale è la nos facebook

Regione commissariata sulla scuola, Todde: «Scelta sbagliata, no a tagli burocratici» x.com

