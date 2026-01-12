Dimensionamento è scontro totale | la Toscana rischia il commissariamento per aver difeso le scuole FLC CGIL all’attacco | Manovra vendicativa e ipotesi inaccettabile
La Toscana rischia il commissariamento a causa della controversia sul dimensionamento scolastico. La FLC CGIL critica la decisione ministeriale, definendola una manovra inaccettabile e vendicativa. La questione riguarda un errore nel conteggio delle classi, che ha portato a una situazione di tensione tra Regione e Ministero. La vicenda evidenzia le difficoltà nel garantire un equilibrio tra gestione scolastica e decisioni politiche.
La FLC CGIL denuncia il possibile commissariamento della Regione Toscana per essersi opposta al dimensionamento scolastico, contestando un errore ministeriale nel conteggio di 8.000 studenti. Il sindacato definisce l'ultimatum del Governo "un'ipotesi inaccettabile" e una "manovra vendicativa" che minaccia posti di lavoro e diritto allo studio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cinque assessori convocati da Valditara per i tagli agli istituti: Sinistra Italiana denuncia disparità nel dimensionamento scolastico. - facebook.com facebook
