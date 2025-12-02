Arrestata la triade criminale del giro di scommesse on line | chi sono i promotori del sistema ' Lireservice' in affari con i Casalesi

Alle prime luci dell'alba di martedì 1° dicembre - nelle province di Foggia, Salerno e Napoli - i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito un imponente operazione contro il gioco illegale online su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.Chi sono gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

