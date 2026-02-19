Il nome di cinque persone coinvolte in scommesse clandestine sui calciatori di Serie A ha fatto notizia, poiché hanno scelto di patteggiare pene tra due e due anni e sei mesi. La giudice Giulia Masci ha pronunciato le sentenze, dopo l’arresto avvenuto nel maggio 2025. Le indagini dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, con la collaborazione della GdF, hanno portato alla scoperta di un sistema illecito che coinvolgeva anche una dozzina di calciatori. La vicenda resta sotto i riflettori della cronaca sportiva.

MILANO Hanno patteggiato pene comprese tra i due anni e i due anni e sei mesi davanti alla gup Giulia Masci le cinque persone che erano state arrestate con i domiciliari nel maggio 2025 nell’inchiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini e della polizia giudiziaria della Gdf sul "sistema" di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A. Con i patteggiamenti sono stati anche già recuperati poco meno di 800mila euro rispetto alla confisca disposta per un totale di 1,5 milioni di euro, tra conti e immobili. Tra gli indagati Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, che erano accusati di essere i presunti gestori del "sistema", hanno patteggiato rispettivamente due anni e tre mesi e due anni con le pene già convertite in lavori di pubblica utilità e con la revoca di tutte le misure cautelari, come richiesto anche dal loro legale, l’avvocato Vincenzo Scarano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scommesse illegali dei calciatori. Patteggiano i gestori del sistema. Nel giro giocatori della serie A

