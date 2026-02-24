Dipendenti infedeli in banca | indagini in corso e si fanno consegnare 35mila euro

Un raggiro telefonico ha portato a una cittadina di Bolzano la perdita di 6.000 euro, evidenziando l’attività di dipendenti infedeli in banca. La donna ha ricevuto una chiamata fraudolenta che le ha fatto credere di dover consegnare una somma di denaro per una presunta procedura legale. Le indagini in corso cercano di chiarire come siano state coinvolte le persone all’interno dell’istituto di credito. Gli inquirenti stanno raccogliendo dettagli sui movimenti sospetti.

Ammonta a 6.000 euro la somma di denaro sottratta a una cittadina di Bolzano che, nei giorni scorsi, è stata vittima di un raggiro telefonico. I responsabili, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, sono due cittadini italiani denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata. I fatti risalgono al mattino del 18 febbraio 2024, quando la signora ha ricevuto un SMS con una richiesta di autorizzazione per un pagamento di 1.130,65 euro e l’invito a chiamare un numero telefonico nel caso in cui tale operazione non fosse stata inoltrata dall’interessata. A tale chiamata ha risposto un sedicente operatore bancario che, fingendo di voler risolvere il problema, ha fatto contattare la donna da un complice: un finto carabiniere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Livorno, truffe agli anziani: si fa consegnare 35mila euro e tenta fuga in treno. Fermata e denunciata a FirenzeUna giovane donna è stata fermata a Firenze dopo aver truffato un anziano a Livorno, facendogli consegnare circa 35.

Livorno, si fa consegnare 35mila euro in oro da una 90enne con la truffa del finto incidente e tenta di scappare in treno a Firenze: arrestataA Livorno, una donna di 90 anni è stata vittima di una truffa: le è stato fatto credere di aver causato un incidente e le sono stati sottratti 35 mila euro in oro e denaro contante.

Argomenti correlati

Raggirata al telefono: versa 35mila euro sul conto dei truffatori; Finto maresciallo e sms truffa: la Polizia sventa un raggiro da 35mila euro. Due denunciati; Truffa del falso maresciallo: la Polizia salva 29mila euro a una donna bolzanina.

Si tratta di tre dipendenti ‘infedeli’ e di un dipendente e gli amministratori di due fornitrici dell’azienda agroalimentare di Conselice - facebook.com facebook