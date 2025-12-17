Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | I retroscena del negoziato di pace per l' Ucraina
Il 17 dicembre 2025, #DimmiLaVerità svela i retroscena più recenti del negoziato di pace per l'Ucraina. Daniele Ruvinetti, esperto di geopolitica, ci guida attraverso le dinamiche e le strategie che stanno plasmando il futuro del conflitto, offrendo una prospettiva esclusiva e approfondita su un tema di rilievo internazionale.
Ecco #DimmiLaVerità del 17 dicembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci svela gli ultimissimi retroscena del negoziato di pace per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info
