dietro il comala una storia importante ora sul futuro dello spazio torinese volano accuse a comune e pd

Il dibattito acceso sul futuro del Comala nasce dalle tensioni tra amministrazione comunale e gruppi civici. La questione si concentra sulla gestione dello spazio, che da anni ospita iniziative giovanili e attività culturali. Recentemente, sono state avanzate accuse riguardo alle decisioni prese e alle modalità di intervento sul centro. Le polemiche si sono intensificate, coinvolgendo anche il Partito Democratico. La discussione prosegue senza segnali di smorzamento.

A Torino è nato un acceso dibattito politico e civico attorno al futuro del Comala, storico centro di protagonismo giovanile situato in corso Ferrucci, non lontano dal Palazzo di Giustizia, dalla stazione di Porta Susa e dal Politecnico. La struttura della sede del Comala ha una storia importante. In quell’area, fino alla seconda metà del Novecento, erano presenti strutture dell’Esercito italiano, nelle vicinanze delle carceri delle Nuove. Proprio quei luoghi furono la sede dell’ aula bunker i n cui si svolse lo storico processo alle Brigate Rosse, uno di momenti di svolta degli anni di piombo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Francesco Tacente: Sentenza BOC: risultato importante per il Comune di Taranto. Ora serve una riflessione seria e condivisa sul futuro della cittàLa Corte d’Appello di Lecce ha deciso che il Comune di Taranto non deve restituire i soldi dei Buoni Obbligazionari Comunali.

Il Comala di Torino chiuderà: al posto dello spazio sociale costruito dal basso, un progetto per startup e imprenditorialitàIl Comune di Torino ha deciso di chiudere il Comala, motivando questa scelta con la necessità di riqualificare l’area.

