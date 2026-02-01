La denuncia di una diciottenne | Violentata alla stazione Porta Garibaldi

Una giovane di 18 anni ha raccontato di essere stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. La donna ha chiamato i carabinieri poco dopo l’aggressione, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle 4. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di raccogliere tutte le testimonianze e le prove per identificare il responsabile.

Milano, 31 gennaio 2026 – L'ambulanza arriva in piazza Freud qualche minuto prima delle 4 della notte tra mercoledì e giovedì. I sanitari soccorrono una diciottenne di origine ucraina, senza fissa dimora, che riferisce di essere stata violentata. Quelle parole innescano gli accertamenti investigativi della polizia, che stanno andando avanti anche in queste ore nel più stretto riserbo: stando a quanto risulta al Giorno, la ragazza avrebbe descritto il suo aggressore come un uomo probabilmente di origine nordafricana conosciuto poco prima sempre nella zona dello scalo ferroviario. La giovane è stata poi trasportata al centro specializzato della clinica Mangiagalli, dov'è stata ricoverata all'alba per essere sottoposta alle visite mediche e avviare il percorso di assistenza e supporto psicologico con gli specialisti della struttura.

