A Casa Sollievo una cura per guarire dal diabete in un mese ma è una bufala | Occhio alle truffe
Un messaggio che promette di curare il diabete in un mese gira da giorni sui social, attribuito all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Ma si tratta di una bufala. Nessuna cura miracolosa in 30 giorni esiste, e l’ospedale smentisce categoricamente queste affermazioni. Gli utenti devono stare attenti alle truffe online che sfruttano il nome di strutture riconosciute per ingannare le persone in cerca di soluzioni rapide.
“La Casa Sollievo della Sofferenza libererà l'Italia dal diabete entro il 2026 in soli 30 giorni”. È l'annuncio diffuso attraverso Facebook, su alcuni post riconducibili all'ospedale di San Pio. Ma si tratta di un fake. La smentita è arrivata dallo stesso ospedale di San Giovanni Rotondo: “Si.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
È tempo di saldi, ma occhio alle truffe negli acquisti online: ecco una guida pratica per riconoscerle dalle promozioni fasulle al “compra ora e paga dopo”
Con l’arrivo dei saldi, è importante prestare attenzione alle possibili truffe negli acquisti online.
Vacanze di Natale, dieci milioni di italiani in viaggio. Spenderemo 5 miliardi (+31%) ma occhio alle truffe
Argomenti discussi: Parolin sulla crisi di Casa Sollievo: Stiamo tentando in tutti i modi di risolvere il problema - FoggiaToday; C'è un orecchio bionico di ultima generazione a Casa Sollievo della sofferenza; San Giovanni Rotondo, a Casa Sollievo impiantato il primo orecchio bionico intelligente; Casa Sollievo della Sofferenza, Parolin: Impegnati a risolvere la crisi finanziaria.
C'è un orecchio bionico di ultima generazione a Casa Sollievo della sofferenzaA un giovane di 28 anni un impianto cocleare intelligente, aggiornabile a distanza. Il primario chirurgo Cassano: siamo uno dei centri più avanzati a ... avvenire.it
Morte Umberto 'Robin', l'addio struggente dal reparto di Casa Sollievo: Oggi qui resta il vuotoIl ricordo di Michela, operatrice socio-sanitaria di Casa Sollievo della Sofferenza, dove il 31 gennaio si è spento Umberto Leone, detto Robin ... foggiatoday.it
Chiru... - Chirurgia Vertebrale Casa Sollievo della Sofferenza - facebook.com facebook
All’IRCCS Casa Sollievo impiantato su un paziente di 28 anni il primo orecchio bionico "intelligente" dotato di memoria interna. Grazie a telemedicina e teleaudiologia, il followup potrà diventare + semplice senza doversi recare frequentemente in ospedale op x.com
