Eufonica 2026 | liuteria formazione dj-set e musica live si incontrano a Bologna dal 15 al 17 maggio

Dal 15 al 17 maggio, Bologna ospiterà Eufonica 2026, un evento dedicato alla liuteria, alla formazione, alla musica dal vivo e ai dj-set. Tre giorni di approfondimenti e spettacoli che confermano la città come punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Un’occasione per scoprire le eccellenze del settore e vivere l’atmosfera di un appuntamento dedicato alla cultura musicale.

Bologna si prepara a diventare, ancora una volta, una delle capitali italiane della filiera musicale. Dal 15 al 17 maggio 2026 torna Eufonica – il Salone della Musica e delle sue professioni, giunto alla quarta edizione, con un programma che mette in relazione artigianato di eccellenza, formazione professionale, produzioni indipendenti e spettacolo dal vivo, in collaborazione con MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. L’obiettivo è chiaro: confermare Eufonica come hub internazionale dove la musica non è solo performance, ma anche lavoro, competenze, cultura produttiva e innovazione. Nasce il 1° Concorso Internazionale di Liuteria “Luigi Mozzani”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

