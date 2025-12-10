Manges live al Punkfunk dal libro al palco | si fa festa con gli i-society e dj set fino a tarda notte
Il 13 dicembre Palermo si anima con una serata dedicata al punk-rock, organizzata dal PunkFunk in collaborazione con Easy Reader e Antista Rooms. L’evento vedrà la partecipazione di Manges live, un dj set fino a tarda notte e l’atmosfera vibrante di un appuntamento che unisce musica dal vivo e divertimento. Una festa imperdibile per gli appassionati del genere.
