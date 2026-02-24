Il protagonista afferma che il suo obiettivo principale è superare le proprie performance, motivato da un anno difficile che ha affrontato con serenità. La causa di questa determinazione deriva dal desiderio di migliorarsi continuamente, senza lasciarsi influenzare dai risultati. Ricorda come, in passato, era difficile raggiungere certi numeri, ma ora ha superato gli ascolti previsti. La sua priorità resta il confronto con se stesso, senza lasciarsi condizionare dagli esiti.

( a skanews) — «L’altro anno arrivando qui era impossibile eguagliare certi numeri poi abbiamo superato i dati d’ascolto, avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, un anno difficile, e siate sinceri, non sono entrato in sala stampa il giorno dopo a 5 cm da terra orgoglioso dei risultati, perché fa parte del mio modo di essere: non mi esalto quando le cose vanno troppo bene ma neanche mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli, anche perché devo battere me stesso, quindi che mi frega ». Così Carlo Conti alla conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo, rispondendo a chi gli chiedeva se era preoccupato per gli ascolti di questa edizione dopo il boom dello scorso anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

